В России уравняли профосмотры на работе и в поликлинике

В России изменили порядок проведения предварительных и периодических медосмотров на работе. Всего в новом приказе Минздрава об обследованиях «вредников» 31 поправка. В чем главные новшества, «Доктор Питер» спросил у главного специалиста по медицине труда Петербурга Татьяны Веселовой.

По словам Татьяны Веселовой, необходимость такого количества поправок в приказ Минздрава №302-н от 2011 года вызвана большим количеством изменений, появившихся в последнее время в других нормативных актах. Взять, к примеру, новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров в поликлиниках, утвержденный в прошлом году. Напомним, по нему диспансеризация проводится раз в три года (после 40 лет ежегодно), а в перерыве, раз в год, профосмотр.

- Объем обязательных обследований «вредников» во многом перекликался с порядком проведения диспансеризации. По сути, человеку приходилось дважды проходить одни и те же обследования — на работе и в своей поликлинике. Те же ЭКГ, анализы крови, прием терапевта, осмотр гинеколога с мазками. Иногда это происходило с разницей буквально в неделю. Получалось так, что человеку ради одного анализа, которого не было в профосмотре, могли навязать вновь полностью пройти тот же самый осмотр в поликлинике, - пояснила Татьяна Веселова. - Теперь дублирование исключается — будет возможность делать взаимозачет исследований как в поликлинике, так и в профкомиссии на работе. Причем человеку даже не обязательно самому приносить анализы из одного медучреждения в другое — с его согласия это сделают сами медики через электронную систему документооборота. Для этого на профосмотр человек должен предоставить не только паспорт и направление, но и СНИЛС — он нужен для идентификации личности в электронной системе.

Кроме того, медосмотры для «вредников», которые работодатели проводят раз в 1-2 года, и общие для всех в поликлиниках согласованы между собой по объему обследований. Так, в программу рабочих профосмотров были добавлены анкетирование, измерение антропометрических показателей, измерение внутриглазного давления пациентам старше 40, определение у всех так называемого индекса SCORE - относительного и абсолютного сердечного риска. Для женщин после 40 «прописана» маммография, тогда как раньше был выбор между ней и УЗИ молочных желез. В списке общих для всех категорий работников исследований, которые и раньше входили в программу профосмотра, остались клинический анализ крови, мочи, ЭКГ, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом, флюорография или рентгенография в двух проекциях, у женщин - осмотр гинеколога с взятием мазков, а также осмотр терапевта, психиатра и психиатра-нарколога. В зависимости от категории вредности могут быть включены дополнительные исследования.

Еще одно важное новшество, которое вступит в силу в июле этого года, коснется углубленных периодических медосмотров в центрах профпатологии. По словам Татьяны Веселовой, если раньше расширенная программа обследований полагалась только отдельным категориям работников, то теперь будет положена всем — раз в 5 лет. Расширенный набор обследований будет зависеть от профессии. К примеру, медики раз в пятилетку должны будут еще пройти осмотр инфекциониста. А, например, у работников автозаправочных станций углубленная программа увеличится почти вдвое - добавятся осмотр онколога, офтальмолога, аллерголога, уролога, УЗИ органов брюшной полости, анализы печеночных показателей.

- Практики применения новых поправок еще нет, поэтому говорить о плюсах и минусах рано. Конечно, сейчас и у медиков, и у работодателей много вопросов, - говорит главный специалист по медицине труда Петербурга. - К примеру, многие компании не успели заложить деньги на этот год на углубленные обследования сотрудников, которые будут введены с лета.

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