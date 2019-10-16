Московский департамент здравоохранения похоронил бумажную медицинскую карту

Столичный департамент здравоохранения Москвы снял ролик о похоронах бумажной медицинской карты. За один день его посмотрели более 40 тысяч пользователей. Юмор оценили не все.

В московском департаменте здравоохранения устроили настоящие похороны бумажной медицинской карты. Шуточную церемонию записали на видео и опубликовали на своем YouTube-канале под названием «Скажи бумаге „прощай“».

По сюжету, герои видео будто прощаются с кем-то родным и близким: все одеты в черное, грустят и вспоминают счастливые минуты, проведенные вместе.

«Много хорошего было сказано сегодня! Но, будем честными, последнее время она была потрепанной. Возможно, к лучшему, что это случилось», - произносит один из героев, а в это время на экране появляется рамка с траурной лентой и надписью «Бумажная медицинская карта».

Несмотря на траурную обстановку, в департаменте призвали не скорбеть, ведь «со старыми вещами нужно прощаться легко», особенно если на смену им приходят «новые и современные».

За один день ролик посмотрели более 40 тысяч раз. В комментариях мнения разделились: одни оценили юмор, другие считают, что бумажные документы все же надежнее, чем электронные, которые, например, могут оказаться в общем доступе из-за хакерских атак.

© Доктор Питер