Минздрав рекомендует: ЗОЖ начинается с логотипов от Артемия Лебедева

​Студия Артемия Лебедева по заказу Минздрава создала логотипы для системы общественного здоровья. По словам заместителя главы ведомства Олега Салагая, они нужны для "создания позитивного восприятия организаций системы общественного здоровья”.

«Мы взяли четыре фигуры, ассоциирующиеся с чем-то положительным или нейтральным (сердце, квадрат, круг и четырехлистник), и сделали из них алфавит. Дизайнеры потратили много времени, чтобы фигуры смотрелись гармонично по вертикали и горизонтали», - так в студии Артемия Лебедева описывают единый стиль, разработанный для системы общественного здоровья.

Презентация проекта появилась на сайте Минздрава и дизайнерской студии Артемия Лебедева. Как напомнили в ведомстве, система общественного здоровья предполагает строительство областных, краевых, районных и городских ЦОЗ. Они будут заниматься профилактикой, сбором данных, участвовать в разработке тематических программ, заниматься популяризацией здорового образа жизни и взаимодействовать с врачами.

По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, создание единого стиля направлено на “удобство и простоту получения необходимой помощи, а также повышение узнаваемости организаций системы общественного здоровья и создание общего позитивного восприятия”.

Кроме того, для всех организаций общественного здоровья подготовили рекомендации по эффективному использованию материалов: советы по грамотному расположению логотипа, оформлению вывесок, табличек, информационных стендов, а также сайтов и соцсетей. Рекомендации в ближайшее время направят в регионы.

Стоимость проделанной работы не раскрывается.

© Доктор Питер