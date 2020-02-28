Роспотребнадзор посоветовал покупать грязные овощи и фрукты в магазинах

Некоторые производители продают мытые овощи и фрукты не из-за заботы о покупателе, а чтобы вернуть им товарный вид. Об этом рассказала Надежда Раева, руководитель отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области.

В магазинах и на рынках лучше не покупать мытые овощи и фрукты, говорит Надежда Раева, руководитель отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области. По ее словам, часто такие продукты могут быть несвежими.

Особенно часто с помощью мытья производители пытаются вернуть товарный вид увядшей зелени или огурцам. А апельсины и мандарины, на которых уже появилась плесень, отмачивают в хлоргексидине, а затем моют водой.

При этом потребителям неизвестно, чем именно моют овощи и фрукты. Нередко для этого используют некачественные дешевые средства, в которых есть вредные химикаты. Определить это на глаз невозможно.

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"Лучше покупать грязные овощи с оставшейся на них землей — это гарантия, что их не помыли неизвестно чем. К тому же сроки годности у таких продуктов будут выше, а цена ниже", - приводят слова Надежды Раевой "АиФ”.