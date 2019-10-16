Петербургские хирурги сохранили пациентке легкие, удалив огромную опухоль в груди

Торакальные хирурги Петербургского онкоцентра удалили гигантскую опухоль грудной полости, которая оттесняла сердце, легкие, трахею, пищевод, диафрагму. При этом новообразование женщина не чувствовала, а узнала о нем во время диспансеризации.

В Петербургский онкоцентр поступила 70-летняя пациентка с опухолью весом 6,5 кг и размером с лист формата А4. Новообразование располагалось в грудной клетке и оттесняло сердце, легкие, трахею, пищевод, диафрагму, а также магистральные сосуды. Пациентка дышала частью верхней доли правого легкого, а просвет жизненно важных сосудов сузился с двух сантиметров до 3-5 мм в диаметре.

По словам женщины, она практически не чувствовала, что в организме растет опухоль. Ее обнаружили в ходе диспансеризации.

Операция по удалению новообразования длилась 4 часа. Как рассказали в Петербургском онкоцентре, сложность заключалась в том, что гигантские размеры и приростание к диафрагме не позволяли удалить опухоль, не нарушив ее целостности. Бригада хирургов решила применить редко используемую методику двойной торакотомии по Оверхольду, которая заключается в том, что врачи подбираются к опухоли через большие разрезы грудной клетки в двух местах.

В результате им удалось удалить фиброзную опухоль вместе с капсулой, в которой она располагалась, под эндоскопическим контролем.

- Такая патология встречается очень редко. Ее особенность в том, что она растет из капилляров висцеральной плевры легкого. Никаких симптомов гемангиоперицитома не дает, поэтому больные оказываются в больнице в запущенном состоянии. Нередки случаи рецидивов. В данном случае опухоль была инкапсулирована. Ее удаление вместе с капсулой позволяет нам предположить, что рецидив маловероятен, - рассказал Игорь Мосин, заведующий торакальным отделением Петербургского онкоцентра.

Гистологическое исследование показало, что в удаленных тканях не было раковых клеток. Пациентка чувствует себя нормально и уже готовится к выписке.

© Доктор Питер