Немецкие эксперты составили список вещей и еды на время эпидемии

Эксперты немецкого федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах назвали продукты и вещи, которые будут необходимы, если в стране начнется эпидемия коронавируса.

Специалисты немецкого федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах сообщили, что на случай десятидневного карантина жители должны закупить следующий набор продуктов: 20 литров чистой воды, 3,5 кг любой крупы, картофеля, хлопьев, хлеба, макарон и риса, 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов, 2,5 кг консервированных овощей и орехов, 2,6 кг молока и молочных продуктов, 1,5 кг рыбы, мяса, яиц или яичного порошка, 0,4 кг масла. Кроме того, нужно запастись медом, сахаром, мукой, бульонными кубиками, шоколадом, печеньем. Такой объем продуктов может удовлетворить потребность в 2,2 тысяч калорий для взрослого человека на 10 дней.

Также жителям Германии порекомендовали проверить и при необходимости обновить аптечку, закупить свечи, фонари, газовую горелку, батарейки и мыло, пишут РИА Новости.

В Германии коронавирус выявили уже у 22 пациентов. Всего в мире заражены 81 109 человек, из них 2 801 пациентов умерли.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, коронавирус COVID-2019 может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. Она попросила особенно тщательно следить за гигиеной, а также отказаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что российские ученые уже получили живой штамм коронавируса и работают над созданием вакцины.