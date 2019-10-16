Роскачество нашло в муке для блинов следы пестицидов

В преддверии Масленицы эксперты Роскачества изучили муку и готовые смеси для блинов. Все образцы оказались безопасными, но в нескольких из них нашли следы пестицидов.

Специалисты Роскачества проверили 13 образцов мучной смеси для приготовления блинов. В пяти из них обнаружили «следовые количества пестицидов». Речь идет о муке торговых марок «Печем дома», «Золотое утро», «Пышечка», «Мелькомбинат № 3» и Garnec.

Также эксперты обнаружили в некоторых образцах посторонний привкус, а у производителя Makfa - запах. К блинам, сделанным из смеси «Мелькомбинат № 3» и «Аладушкин», у специалистов были претензии по эластичности и прочности.

При этом все 13 образцов признали безопасными. Ни в одном из них Роскачество не нашло вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка или кишечной палочки. Кроме того, все смеси соответствовали техническому регламенту.

© Доктор Питер