Роспотребнадзор: Коронавирус может передаваться через грязные руки и воду

Новый тип коронавируса, получивший название COVID-2019, способен передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас всем особенно важно соблюдать правила гигиены.

В разгар эпидемии коронавирусной инфекции по всему миру необходимо особенно тщательно соблюдать правила гигиены - мыть руки и нос, использовать специальные салфетки для телефона и рабочих поверхностей. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду.

«Сегодня мы говорим уверенно, что кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно», - цитируют специалиста РИА Новости.

Напомним, Анна Попова сообщила, что всех россиян, у которых обнаружили пневмонию, будут проверять на коронавирус. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что живой штамм коронавируса уже есть в России, ученые разработали пять прототипов вакцины от коронавируса.