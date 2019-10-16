В Петербурге появился Центр диагностики коронавируса

В Петербурге снова начнут делать анализы на коронавирус, чтобы не ждать их результатов из новосибирской лаборатории “Вектор”. Оттуда их могли доставлять неделями.

Роспотребнадзор получил лицензию на тест-систему для выявления коронавируса. До сих пор специалисты работали так: у пациентов с подозрением на инфицирование брали анализы и отправляли в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Петербурга. Когда только появились тест-системы, несколько дней анализы выполнялись прямо в этом центре, а потом стали отправлять в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Причем, новосибирские специалисты получали биоматериал изо всех регионов.

Как рассказали “Доктору Питеру”, в петербургском Роспотребнадзоре, современные тест-системы, разработанные специалистами “Вектора”, поступили во все центры гигиены и эпидемиологии России. Они уже официально зарегистрированы, а также определен порядок лабораторной диагностики.

Сейчас в Петербурге нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили “Доктору Питеру”, на 25 февраля под наблюдением врачей остаются 18 пациентов, из них один - ребенок.

Напомним, в ходе судебного заседания по иску главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой к сбежавшей из Боткинской больнице Алле Ильиной выяснилось, что результаты исследования с «Вектора» не поступают уже более двух недель. Об этом сообщил адвокат Виталий Черкасов. Это значило, что карантин для всех, кто госпитализирован в подозрением на коронавирус, мог длиться сколько угодно долго.