ФАС завела уголовное дело в отношении производителя “Арбидола”

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении фармкомпании "Отисифарм", которая выпускает “Арбидол”. Производителя подозревают в выпуске недостоверной рекламы, в которой препарат называли средством для борьбы с коронавирусом.

ФАС возбудила уголовное дело в отношении производителя “Арбидола” - компании "Отисифарм". Ее подозревают в создании и выпуске недостоверной рекламы. Речь идет о ролике, в котором препарат называют средством для борьбы и профилактики коронавируса. Дело будет рассмотрено 10 марта, пишут РИА Новости.

Напомним, во время нарастания паники из-за коронавируса на радио появилась новая реклама «Арбидола» - в ней его называли эффективным средством против опасного патогена. Реклама понравилась не всем - в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба. Ведомство начало изучать правдивость рекламы.

Однако компания не смогла оперативно предоставить данные и попросила у антимонопольщиков отсрочку, ведомство согласилось. Им дали время до 21 февраля. Однако и в этот день данные не поступили. В ведомстве уточняли, что письмо от разработчика могло быть направлено в пятницу, но зарегистрируется только во вторник, то есть сегодня. Документ все же предоставили, но о чем в нем шла речь, неизвестно.

«Арбидол» постоянно входит в топ самых популярных лекарств в России - стоимость продаж иценивается в миллионы рублей. При этом его эффективность подвергается сомнениям: «Надо уточнить, что у «Арбидола» проводились клинические исследования, в том числе на солидных клинических базах (НИИ гриппа), однако их недостаточно, чтобы утверждать, что «Арбидол» имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности. FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство», - рассказывал “Доктору Питеру” главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.