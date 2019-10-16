Жертвой коронавируса стал замминистра здравоохранения Ирана

У заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи выявили коронавирус - это подтвердил тест, сообщил советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи инфицировался коронавирусом. Диагноз подтвердился после проведения специального теста, сообщил советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде.

"Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным", - написал специалист в своем твиттере.

Напомним, вспышка коронавируса был зафиксирована в декабре в китайском городе Ухань. По последним данным, патоген выявили у 79 331 человек по всему миру, 2 702 пациента умерли.

Чтобы не допустить распространение коронавируса, жертвы которого есть уже во многих странах, власти отменяют массовые мероприятия. Так, отменили Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, а японская Sony, китайские Huawei и Honor презентовали новинки в интернете. В Италии отменяют выставки, презентации, показы и другие события. В некоторых городах приостановили работу театры, музеи, библиотеки и галереи.

В России нет новых случаев заражения коронавирусом. Пока известно о трех заразившихся россиянах, все они отдыхали на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Пациентов доставили в Россию и поместили на карантин в Казани.