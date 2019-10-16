Ученые: Один ген помогает раковым клеткам долго оставаться незамеченным

Раковые клетки долгое время могут скрываться благодаря гену, выяснили иностранные ученые. По их мнению, определенный ген помогает им встраиваться в здоровые ткани и быть там в «спящем» состоянии.

Здоровые клетки нашего организма могут стать своеобразным домом для злокачественных, выяснили зарубежные ученые. Это происходит благодаря гену sFRP2, который помогает раковым клеткам встраиваться в здоровые и находиться там в "спящем" состоянии на протяжении многих лет. Однако в любой момент они могут проснуться и спровоцировать развитие опухолей.

Это подтвердил эксперимент, который ученые из Francis Crick Institute провели на мышах. Он показал, что злокачественные клетки, попадая из опухоли молочной железы в легкие, способны менять форму и легко внедряться в здоровую легочную ткань, пишет MedicalXpress.

«Основываясь на этой связи, можно предотвратить развитие вторичных злокачественных опухолей. Эксперимент на мышах продемонстрировал успешность своевременного лечения», — сказал один из авторов исследования Эрик Сахай.