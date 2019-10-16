"Идите в бесплатную больницу”: Елена Малышева ответила россиянке, возмутившейся ценами в ее клинике

Медицинский центр, принадлежащий телеведущей Елене Малышевой, - это частная клиника, за лечение в которой “приходится платить”. Так Малышева ответила россиянке, которая возмутилась ценами в медучреждении.

Телеведущая Елена Малышева ответила в инстаграме своей подписчице, которая возмутилась ценами в ее медицинском центре.

Женщина написала, что за прием у академика Юрия Беленкова в клинике Елены Малышевой нужно заплатить 20 тысяч рублей. Но у большинства россиян, особенно пожилых, таких денег нет. В пример она привела свою маму, пенсия которой всего на три тысячи больше, чем стоимость приема врача. «Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала женщина.

В ответ Елена Малышева написала, что ее клиника — частная, поэтому за лечение нужно платить. Тем, у кого такой возможности нет, она посоветовала обращаться за помощью в государственные медучреждения. «Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи. В бесплатной больнице за вас заплатит государство», — написала телеведущая.

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Напомним, зимой прошлого года клинику телеведущей оштрафовали на 100 тысяч рублей за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии». Например, в кабинете пластического хирурга не было необходимого оборудования.