Минздрав рассказал, чем болеют российские врачи, учителя и программисты

Минздрав назвал самые опасные для здоровья профессии. В список попали специалисты, работающие в сфере IT, врачи и учителя. Так, у программистов чаще выявляют ОРВИ и грипп, а врачи и учителя чаще остальных страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Работники, которые трудятся в IT-компаниях болеют чаще, чем представители других профессий. Самые распространенные заболевания в этой области - это грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), пишут “Известия” со ссылкой на исследование Минздрава.

У врачей и учителей простуда встречается реже, говорят в ведомстве. Однако у представителей этих профессий чаще диагностируют сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, программисты, учителя и врачи чаще испытывают проблемы с с опорно-двигательной системой и желудочно-кишечным трактом.

По данным Минздрава, каждый третий участник исследования уверен, что ответственность за здоровье сотрудников должен нести работодатель, причем, даже в нерабочее время.

По мнению Ольги Молчановой, ведущего научного сотрудника Центра профилактической медицины, данные Минздрава еще раз подверждают, что медики и преподаватели испытывают повышенный уровень стресса и напряжения, что отражается на здоровье.