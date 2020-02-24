Геннадий Онищенко предлагает запретить россиянам делать татуировки

Геннадий Онищенко предлагает запретить россиянам делать татуировки15:01, 24.02.2020 / Верcия для печати / 5 комментариев
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что любовь к татуировкам может привести заражению смертельно опасными заболеваниями. Он предложил запретить татуировки.
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил запретить в России татуировки. По его мнению, именно из-за них у россиян может быть множество проблем со здоровьем. Он добавил, что тяга к нанесению рисунков на тело связана с переизбытком половых гормонов.
«Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать», — сказал Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Геннадий Онищенко считает, что нанесение татуировок может привести к появлению смертельных заболеваний: «Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, потенциально опасно. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом».
5 комментариев Оставить комментарий
А не пора дедушке Онищенко на покой? Он знает все и обо всем.
Надо ему в передачу к соловьеву или к киселеву т.к. много не растраченной энергии.
Будут там вещать с надрывом.
связана с переизбытком половых гормонов.
Ни в коей мере! Отбор должен действовать! По всем параметрам. И по этому-тоже.
Нужно самому Онищенко сделать тату.
На лбу, чтоб все видели - одно короткое, но очень емкое слово.
Самое разумное предложение, надо запретить тех кто всем предлагает что то запрещать, никогда не делал и не собираюсь делать тату, но запрещать что то другим это зашквар со стороны людей в отношении людей. Люди покайтесь в своих грехах публично , /ильф и Петров двенадцать стульев/