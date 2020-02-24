Геннадий Онищенко предлагает запретить россиянам делать татуировки

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что любовь к татуировкам может привести заражению смертельно опасными заболеваниями. Он предложил запретить татуировки.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил запретить в России татуировки. По его мнению, именно из-за них у россиян может быть множество проблем со здоровьем. Он добавил, что тяга к нанесению рисунков на тело связана с переизбытком половых гормонов.

«Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать», — сказал Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Геннадий Онищенко считает, что нанесение татуировок может привести к появлению смертельных заболеваний: «Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, потенциально опасно. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом».